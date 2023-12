Minister: Vi gjorde hvad vi kunne for at hjælpe Vestager

Regeringen har gjort, hvad den kunne for at sikre Margrethe Vestager posten som formand for Den Europæiske Investeringsbank.

Det siger økonomiminister Stephanie Lose (V), efter at det fredag stod klart, at posten i stedet går til Spaniens Nadia Calviño.

- Margrethe har været en super velkvalificeret kandidat. Det har også været meldingen fra andre lande. Vi har forsøgt at bistå Margrethe på bedste vis. Vi har gjort alt, hvad vi kunne, for at hun havde den bedste chance for at få jobbet, siger Stephanie Lose.

Hun glæder sig til gengæld over, at Margrethe Vestager nu vender tilbage til EU-Kommissionen. Her vil hun genoptage arbejdet som ledende næstformand.

- Vi kan glæde os over, at vi får en rigtig stærk kommissær i EU-Kommissionen, når Margrethe Vestager vender tilbage, siger Stephanie Lose.

Dansk Folkepartis medlem af EU-Parlamentet, Anders Vistisen, mener til gengæld, at Vestager bør trække sig som EU-kommissær efter at have været på ulønnet orlov i tre måneder, mens processen har kørt.

- Hvis man aktivt søger et andet job, så mister man sin indflydelse i EU-Kommissionen. Vestager har også i interview gjort det klart, at hun søger andre udfordringer, når hendes kommissærtid udløber.

- Derfor synes vi, at det for Danmarks skyld vil være bedre, at hun trak sig nu, så der kunne komme en ny kommissær, der kunne starte arbejdet og blive genudpeget, når EU-Kommissionen skal genbesættes til sommer, siger Anders Vistisen.

Det afviser Stephanie Lose. Hun ser Vestager som en stærk kommissær, der også har formået at avancere til ledende næstformand.

Derfor vil hun ifølge Stephanie Lose været godt placeret til at varetage posten som dansk EU-kommissær.

Jobbet går nu i stedet til Spaniens finansminister, Nadia Calviño.

- Margrethe Vestager får ikke posten. Det tager vi ned og er ærgerlige over det. Men vi må også konstatere, at EIB har fået en uhyre velkvalificeret kandidat. Det var i det hele taget et felt med gode kandidater, siger Stephanie Lose.

Hun forventer, at Nadia Calviño vil konsultere med medlemslandene om bankens prioriteringer fremover.

