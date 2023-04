Minister: Vi skal finde plads til havvindmøller i Nordsøen

I kommende år skal der opføres mange havvindmøller i Nordsøen. Det bliver hovedbudskabet fra Nordsøtopmødet mandag. Men selv om der er tale om en enorm opskalering, så kan det ske i pagt med naturen.

Det mener klima- og energiminister Lars Aagaard (M). Han deltager mandag sammen med statsminister Mette Frederiksen (S) i Nordsøtopmødet, som denne gang holdes i den belgiske kystby Oostende.

- Det, vi samles om i Oostende, er at lave den samlede Nordsø til Europas kraftværk. Det betyder, at vi skal bygge rigtig meget på kort tid, siger Lars Aagaard.

Danmark og otte andre lande ventes mandag at blive enige om et ambitiøst mål om at sikre 300 gigawatt strøm fra havvind i 2050. Det vil betyde, at der mange steder i Nordsøen skal opføres havvindmølleparker i de kommende år.

Artiklen fortsætter under annoncen

På et møde på Marienborg i sidste uge fastslog regeringen, at man vil gøre klar til netop det. Regeringen ønsker at reservere 30 procent af Danmarks havareal til vindmøller. I dag er andelen 15 procent.

- Vi bliver nødt til at prioritere plads til energiinfrastruktur i Nordsøen, hvis ambitionen skal nås. Den danske regering har i onsdag offentliggjort, at regeringen fordobler det areal, hvor der kan bygges vedvarende energi. Det er udtryk for en prioritering, siger Lars Aagaard.

Han taler dermed ind i den tiltagende diskussion om, at Europa i lyset af sikkerhedssituationen bliver nødt til at åbne naturarealer for produktion af energi og råmaterialer.

Ruslands invasion af Ukraine og Kinas trusler over for Taiwan har styrket EU-landenes ønske om at blive mere uafhængige, når det gælder energi og råmaterialer.

Selv om udbygningen vil gribe ind i naturområder, så vil mere vedvarende energi være til gavn for klimaet, lyder argumentationen. Lars Aagaard mener samtidig, at havvindmøllerne kan opføres med respekt for biodiversiteten.

- Ørsted og Verdensnaturfonden har et samarbejde, der går ud på at sikre, at udbygningen af vedvarende energi ikke sker på bekostning af det marine miljø, siger Lars Aagaard.

Artiklen fortsætter under annoncen

Han tror med sin egen formulering på "sameksistens" mellem de enorme havvindmøller og havmiljøet.

- Noget af det Ørsted og Verdensnaturfonden arbejder med, er at sige, at det kan godt være, at havvindmølleparken påvirker det marine miljø, der hvor den står. Men så kunne man måske gøre noget godt et andet sted.

- Jeg hører Verdensnaturfonden sige, at det er sådan, vi skal gøre det. Jeg tror, at den fleksibilitet er vejen frem, siger Lars Aagaard.

Ud over Danmark vil kredsen af lande på topmødet komme til at omfatte Tyskland, Frankrig, Storbritannien, Holland, Belgien, Irland, Norge og Luxembourg.

/ritzau/