Minister vil fremskynde EU-mål om udfasning af benzinbiler

EU-Kommissionens mål for udfasningen af fossile biler i 2035 er ikke ambitiøst nok. Målet bør rykkes fem år frem til 2030.

Det mener transportminister Benny Engelbrecht (S), som torsdag drøfter sagen med ministerkolleger fra de øvrige EU-lande.

- Vi ser gerne, at slutdatoen bliver i 2030. Hvis det ikke kan lade sig gøre, må man overveje, om der skal gives en mulighed for, at mere progressive lande kan udfase fossile biler tidligere end i 2035 med nationale tiltag, siger han.

Engelbrecht tog allerede hul på diskussioner med sine kolleger onsdag, og han melder, at de umiddelbart tager godt imod budskabet.

Men der er også skeptikere. For eksempel i Tyskland og andre EU-lande, som har stolte traditioner inden for bilproduktion.

- Der er nationer, som vil være en udfordring. Selvfølgelig er der skepsis rundtomkring.

- Men der er ikke skepsis i forhold til at diskutere en slutdato. Og det er ret så væsentligt. Der er ikke nogen, der rejser spørgsmålet, om der skal være en slutdato, siger Benny Engelbrecht.

Han betegner som "et kæmpe skridt på vejen", at der er enighed om, at benzin-, diesel- og hybridbilerne altså skal udfases.

Udfasningen af de fossile biler er en del af EU-Kommissionens plan for at være CO2-neutral i 2050.

Når Engelbrecht diskuterer med ministre, som er skeptiske over for en hurtigere udfasning af de fossile biler, peger han på, at en senere udfasning i virkeligheden kan blive en ulempe for producenterne i de pågældende lande.

Det skyldes blandt andet, at flere af de store bilproducenter som Volvo og Fiat selv har sat mål om, at de fra 2030 kun vil producere elbiler.

- I rigtig mange tilfælde har de bilproducerende lande selv nogle producenter, som måske endda er mere ambitiøse end det politiske niveau i landet.

- Dermed kan det blive til en ulempe for den bilproducent, at der kan være udefrakommende konkurrence, som har lempeligere vilkår, end de selv sætter op. Og det er et ret væsentligt argument, hvis man for eksempel går op i arbejdspladser, siger Benny Engelbrecht.

Ministermødet foregår i Slovenien, som har formandskabet. Der er tale om et uformelt ministermøde.

Det vil sige, at ministrene drøfter aktuelle sager, men der bliver ikke taget fælles beslutninger på mødet.

