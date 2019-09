Minister vil øremærke flere EU-penge til klimaforskning

Flere EU-penge skal bruges på grøn omstilling, og penge skal øremærkes eliteforskning, siger dansk minister.

Der bliver flere forskningsmidler at gøre godt med i EU, hvis medlemslandene støtter et oplæg fra EU-Kommissionen, og kampen står nu om, hvem der skal have glæde af midlerne.

Den danske regering trækker i den ende af tovet, hvor en gruppe EU-lande gerne vil bruge flere forsknings- og innovationsmidler fra budgetrammen Horizon Europe til forskning i grøn omstilling.

Det siger uddannelses- og forskningsminister Ane Halsboe-Jørgensen (S) før et ministermøde i Bruxelles fredag.

- Kan vi flytte flere af vores forskningsmuskler til den grønne omstilling? Den diskussion har vi også i den europæiske familie. Det er min hovedpointe. Lad os prioritere den grønne omstilling noget mere, siger Ane Halsboe-Jørgensen.

Hun vil tale for en bred tilgang til klimaforskning, som ikke alene handler om eksempelvis ingeniører.

Når EU-landene diskuterer støtte til forskning, skal de også tage stilling til et omstridt spørgsmål om geografi.

Skal geografisk spredning indgå som parameter i fordelingen, eller skal man holde sig til topforskning efter det såkaldte excellence-princip. Det sidste vil medføre at flest penge går til vest og nord, mens Østeuropa får færre midler.

Den socialdemokratiske regering fastholder som den tidligere regering et princip om at øremærke penge til topforskning.

- Vi prioriterer, at de forskningsmider, som vi har, også bliver brugt, der hvor forskerne er bedst. For det er der, vi rykker verden. Så har vi strukturfondsmidlerne til det andet, siger Ane Halsboe-Jørgensen

Udgangspunktet, som ministeren deler med en række andre EU-lande, er, at andre penge - strukturfondsmidlerne - må bruges til at løfte forskningen i de lande, hvor miljøerne for forskning halter.

Den danske minister var fredag morgen til et formøde i en gruppe af ligesindede medlemslande.

På det møde talte ministrene ifølge Østrigs uddannelsesminister, Iris Eliisa Rauskala, for, at excellenceprincippet skal fastholdes.

/ritzau/