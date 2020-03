Minister vil tale med store bogstaver i EU: Hver dag tæller

EU-Kommissionen skal frigøre midler til corona hurtigt, for hver dag tæller, siger Peter Hummelgaard.

Mens Europas lande har sat hverdagen på pause for at bekæmpe spredningen af coronavirus, stiger regningen for virksomheder - og dermed lønmodtagere - hastigt dag for dag.

Derfor skal også EU i sving, påpeger beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard (S) før en videokonference om coronakrisen med sine EU-kolleger torsdag.

- EU-Kommissionen skal i gang hurtigt og få tingene til at virke. Hver dag betyder noget i denne situation, siger han.

Det handler ifølge ministeren om at skabe tryghed og tillid hos virksomheder og lønmodtager til, at "vi kan klare sig os igennem sundhedskrisen, og at det ikke ender i en økonomisk krise".

Så vil "vi være bedre stillet på den lange bane", vurderer ministeren.

Hummelgaard vil have større fleksibilitet i EU-programmerne, så penge, der måske var tiltænkt andre projekter, kanaliseres over i krisehjælp.

- Det har jeg tænkt mig at tale med store bogstaver om i dag. Jeg mener, at der er et stort behov for, at EU-landene kan få en hurtigere og mere fleksibel adgang til nogle af de støtte- og strukturfonde, siger han.

EU-Kommissionen med konkurrencekommissær Margrethe Vestager præsenterede fredag i sidste uge en større pakke til netop dette.

Pakken, som EU-landene i denne uge har givet støtte til, indebærer blandt andet en ordning, så EU-Kommissionen lynhurtigt kan godkende støtte til virksomheder.

Danmark var det første land, der fik sådan støtte. Den var rettet mod tab hos arrangører af begivenheder med flere af 1000 deltagere.

Man tager desuden fuld fleksibilitet i brug og ser stort på de normale restriktioner på statsstøtte, i en erkendelse af at medlemslandene har brug for ekstra penge til at holde hånden under virksomhederne.

Desuden ligger det i forslaget, at man bruger 37 milliarder euro fra strukturfondene til bekæmpelsen af coronavirus.

Men for beskæftigelsesministeren er det ikke nok.

Han nævner blandt andet "globaliseringsfonden" som en kasse, der bør åbnes "for at afhjælpe landene i sådan en situation".

Samtidig kritiserer Peter Hummelgaard, at Den Europæiske Centralbank (ECB) er kommet alt for sent på banen med hjælp.

Onsdag aften meddelte ECB, at den ville lancere en hjælpepakke på 750 milliarder euro.

Danmark er et af de EU-lande, der på tværs af politiske skel nationalt ofte er skeptisk og afvisende over fælles EU-initiativer på netop beskæftigelsesområdet. Senest med EU's plan om en mindsteløn.

- Danmark er jo nettobidragyder til nogle af de fonde og politikker, der bliver skabt, og nu står vi som andre lande i en ekstraordinær situation, og så handler det jo om, at EU-Kommission skal rykke, siger Hummelgaard.

På dagens videomøde skal ministrene kun tale om følger af coronavirus.

/ritzau/