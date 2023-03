Ministerium advarer danskere i store franske byer

Danskere bør holde sig på afstand af urolighederne i Frankrig, da det kan udvikle sig voldeligt.

Det oplyser Udenrigsministeriet på sin hjemmeside fredag.

Ifølge ministeriet er der risiko for demonstrationer og uroligheder i Paris og andre større byer.

Udenrigsministeriet opfordrer til, at danskere i de store franske byer holder sig opdateret via medierne og følger de lokale myndigheders anbefalinger.

Artiklen fortsætter under annoncen

Anbefalingen gælder større byer i hele Frankrig.

Demonstrationerne i Frankrig skyldes, at regeringen med præsident Emmanuel Macron i spidsen i disse dage gennemfører en reform, som hæver pensionsalderen fra 62 til 64 år.

Størstedelen af den franske befolkning er imod reformen. Det har ført til omfattende strejker rundt om i landet. Regeringen ser reformen som nødvendig af hensyn til den franske økonomi.

Regeringen vedtager reformen uden at have et flertal i det franske parlament. Det kan den gøre ved at bruge en særlig artikel - artikel 49.3 - i den franske forfatning.

Torsdag skrev blandet nyhedsbureauet Reuters, at der var udbrudt protester i Frankrig på grund af reformen.

Artiklen fortsætter under annoncen

Billeder fra Paris viste, at tusindvis af demonstranter var samlet. Politiet affyrede blandt andet tåregas, og demonstranter kastede brosten mod betjente, meddelte Reuters.

Natten mellem torsdag og fredag meddelte det franske medie France Info, at 217 personer blev anholdt under demonstrationer i Paris.

Det blev vurderet, at omkring 6000 personer demonstrerede på Concordepladsen, som ligger i nærheden af det franske præsidentpalads i Paris.

Torsdag aften var der også demonstrationer i blandt andet Marseille, Dijon, Nantes, Rennes, Rouen, Grenoble, Toulouse og Nice.

/ritzau/