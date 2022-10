Ministerium: Britiske ekspiloter lokkes til Kina med millionløn

Viden om vestlige militærfly kan være meget brugbar for Kina. Op mod 30 ekspiloter kan være taget afsted.

Med store pengesummer er tidligere piloter fra den britiske hær blevet lokket til Kina for at hjælpe den kinesiske hær med træning.

Det hævder embedsmænd fra det britiske forsvarsministerium ifølge BBC.

Op mod 30 tidligere piloter menes rent faktisk at være taget til Kina.

Nogle af dem kan være blevet tilbudt omkring to millioner kroner for at hjælpe.

Der er ikke beviser for, at piloterne har overtrådt deres tavshedspligt eller brudt nogen love.

Piloterne menes at blive brugt til bedre at forstå den måde, som vestlige fly og piloter opererer på.

BBC beskriver piloterne som personer, der kan give "information, som kan være afgørende i tilfælde af konflikt". Det kunne for eksempel ske i Taiwan.

- Det er en meget attraktiv gruppe af mennesker, som kan videregive viden, siger en vestlig embedsmand, som ikke udtaler sig med navn, til BBC.

- Det er vestlige piloter med stor erfaring, som hjælper med at udvikle det kinesiske flyvevåbens taktikker og evner.

Storbritannien har udsendt en advarsel til de tidligere militærpiloter, som opfordres til ikke at hjælpe kinesisk militær.

Vestlige embedsmænd siger ifølge BBC, at forsøgene på at lokke piloterne er taget til i den seneste tid.

Også nuværende piloter er mål for tilnærmelserne, men menes ikke at have taget imod tilbuddet.

I Danmark har der tidligere været kritisk fokus på mulige kinesiske forsøg på at tilegne sig mere militær viden.

Her har flere medier - blandt andet Politiken og Jyllands-Posten - beskrevet samarbejder mellem civile forskere i Europa og forskere med tilknytning til blandt andet Kinas hær.

Frygten er i den forbindelse, at forskningssamarbejderne kan bruges til militære formål af Kina.

/ritzau/