Ministerium opfordrer Wagner-soldater til at forlade Prigozjin

Det russiske forsvarsministerium opfordrer soldaterne, der hører under Wagner-gruppen, til at forlade gruppens leder, Jevgenij Prigozjin.

Det oplyser ministeriet i en besked på tjenesten Telegram. Det skriver nyhedsbureauet Reuters.

Ifølge ministeriet er soldaterne blevet "narret og slæbt ud på et kriminelt eventyr" af Prigozjin.

Soldaterne opfordres til at kontakte ministeriet eller sikkerhedsstyrkerne.

Det russiske forsvarsministerium lover til gengæld at sørge for soldaternes sikkerhed.

Natten til lørdag har været præget af stor uro i Rusland. Det skyldes, at Prigozjin hævder, at hans soldater har forladt Ukraine og nu opholder sig i byen Rostov. Byen ligger i det sydlige Rusland nær grænsen til Ukraine.

Konflikten kulminerede for alvor, da Prigozjin fredag aften beskyldte det russiske forsvar for at have bombet Wagner-gruppens positioner i Ukraine, hvor de to kæmper side om side.

Forsvarsministeriet i Rusland kaldte beskyldningerne pure opspind. Ministeriet oplyste, at der ville blive rejst en straffesag mod Prigozjin for at opildne til oprør.

Ruslands præsident, Vladimir Putin, har endnu ikke kommenteret udviklingen. Det ventes han at gøre snart, skriver flere internationale medier.

