Ministre fra USA og Rusland drøfter Ukraine i sjælden samtale

Forsvarsministrene i USA og Rusland har fredag haft et sjældent telefonmøde, hvor de blandt andet talte om situationen i Ukraine.

Det meddeler forsvarsministerierne i de to lande.

- Spørgsmål om international sikkerhed, herunder situationen i Ukraine, blev drøftet, lyder det i en kort meddelelse fra ministeriet i Moskva.

Der er ikke umiddelbart flere detaljer fra hverken amerikansk eller russisk side om, hvad amerikanske Lloyd Austin og hans russiske kollega, Sergej Sjojgu, talte om.

Det skriver nyhedsbureauerne AFP og Tass.

I Washington D.C. siger en talsmand for forsvarsministeriet Pentagon, at Austin "understregede vigtigheden af at opretholde kommunikationslinjerne under den igangværende krig mod Ukraine".

Kontakt på højt niveau mellem USA og Rusland har været meget begrænset, siden Rusland invaderede nabolandet Ukraine 24. februar.

Fredagens samtale mellem Austin og Sjojgu er kun den anden i de knap otte måneder, der er gået, siden krigen begyndte.

Deres seneste samtale fandt sted i maj.

Forholdet mellem USA og Rusland gik fra at være køligt til at være isnende koldt, da Rusland sendte styrker ind over grænsen til Ukraine en tidlig morgen i februar.

USA har - sammen med EU - indført en række skrappe sanktioner mod præsident Vladimir Putins styre på grund af krigen.

Omvendt beskylder Putin USA for at forlænge konflikten ved at give militær og økonomisk støtte til Ukraine.

Selv om forsvarsministrene i Rusland og USA en sjælden gang taler sammen, er der ikke umiddelbart planer om, at Putin og hans amerikanske kollega, Joe Biden, skal mødes.

I sidste uge sagde Putin, at han ikke ser "behov" for et møde ansigt til ansigt.

Biden sagde tidligere i oktober, at han heller ikke har "intentioner" om at mødes med Putin. Men han udelukkede ikke, at de to på et tidspunkt kan tale sammen.

/ritzau/AFP