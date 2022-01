Ministre giver foreløbig livline til presset Boris Johnson

Storbritanniens premierminister, Boris Johnson, har tilsyneladende fået en hjælpende hånd fra sine ministre til at overleve en igangværende krise.

Det skriver det britiske medie BBC torsdag.

Premierministeren er kommet under hårdt pres i hjemlandet, efter at han onsdag indrømmede og sagde undskyld for at have deltaget i en fest med kolleger under den britiske coronanedlukning i maj 2020.

Siden onsdag har flere konservative parlamentsmedlemmer angiveligt meddelt, at de gerne ser Boris Johnson forlade premierministerposten.

Blandt Johnsons egne ministre er der dog tilsyneladende opbakning til premierministeren. Flere af dem har opfordret til, at der ikke tages nogen beslutninger, før en undersøgelse af sagen er afsluttet.

Finansminister Rishi Sunak, der er en af Johnsons mest magtfulde ministre og en potentiel arvtager, har også umiddelbart udtrykt sin støtte.

Det skete på Twitter onsdag:

- Det var rigtigt af premierministeren af undskylde, og jeg støtter hans anmodning om tålmodighed, mens Sue Gray udfører sin undersøgelse.

Sue Gray står bag undersøgelsen af mulige brud på coronarestriktioner i forbindelse med fester holdt ved Johnsons embedsbolig på Downing Street.

Sunaks støtte er tiltrængt for Johnson. Flere britiske medier kalder dog samtidig finansministerens udmelding en smule "lunken".

Årsagen er blandt andet, at ordlyden i tweetet læner sig meget op ad andre ministres udtalelser. Samtidig bliver Sunaks kommentar om, at det "var rigtigt af premierministeren af undskylde" også fremhævet af britiske medier.

Blandt de konservative medlemmer, der offentligt har udtrykt ønske om Johnsons afgang, er Douglas Ross. Ross er konservativ leder i Skotland.

Opfordringen er dog blevet affejet af blandt andre Jacob Rees-Mogg. Han er Underhusets konservative leder og en magtfuld skikkelse i partiet.

Rees-Mogg kalder Douglas Ross for en "letvægter" ifølge BBC.

Boris Johnson overtog premierministerposten fra Theresa May i juli 2019.

/ritzau/