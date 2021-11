Ministre skal drøfte migrantkrise i engelsk kanal uden briter

Frankrig er søndag vært for et møde mellem europæiske ministre. Her skal de drøfte, hvordan myndighederne kan stoppe migranter i at krydse Den Engelske Kanal i joller.

Storbritannien er dog ikke til stede ved mødet. Briterne er således ikke inviteret med som følge af en strid mellem præsident Emmanuel Macron og premierminister Boris Johnson.

Ministrene fra Frankrig, Tyskland, Holland og Belgien mødes søndag eftermiddag i havnebyen Calais i det nordlige Frankrig. Her skal de diskutere, hvordan landene kan håndtere menneskesmuglere, som skaffer både til de migranter, der forsøger at krydse Den Engelske Kanal til Storbritannien.

Der blev indkaldt til drøftelserne, efter at ligene af 27 mennesker blev fundet efter et forlis i Den Engelske Kanal onsdag.

17 mænd, 7 kvinder og 3 mindreårige døde, da deres gummibåd mistede luft og tog vand ind ud for Calais.

Målet med mødet er "at forbedre det operationelle samarbejde i kampen mod menneskesmugling".

Det fortæller en talsmand for den franske indenrigsminister, Gérald Darmanin.

- Disse internationale smuglernetværk opererer i forskellige europæiske lande, siger talsmanden.

I kølvandet på drukneulykken onsdag lovede Frankrig og Storbritannien at arbejde tættere sammen om problemstillingen.

Men allerede 48 timer efter ulykken havde Emmanuel Macron beskyldt Boris Johnson for ikke at være "seriøs nok". Det skete i en usædvanlig personlig kritik af den britiske premierminister.

Frankrig var angiveligt irriteret over Johnsons første reaktion, som blev opfattet som om, at han skød skylden for krisen på Frankrig.

Franskmændene var derudover vrede over Johnsons beslutning om at offentliggøre et brev til Macron på Twitter, førend den franske præsident havde modtaget det.

Johnsons offentliggørelse af brevet blev kaldt "uacceptabelt", og Frankrig trak omgående sin invitation til Storbritannien til søndagens møde tilbage.

Med briternes fravær under mødet anses det som værende begrænset, hvad ministrene fra Frankrig, Tyskland, Holland og Belgien kan opnå.

