Minneapolis-borgere demonstrerer for sort mand skudt på sin sofa

Mindst 500 demonstranter var lørdag på gaden i Minneapolis i den amerikanske delstat Minnesota for at kræve retfærdighed for en ung, sort mand ved navn Amir Locke, der tidligere på ugen blev skudt og dræbt af politiet.

De mange demonstranter i centrum af Minneapolis råbte Lockes navn og sloganet "Ingen retfærdighed, ingen fred".

22-årige Amir Locke blev onsdag skudt under en ransagning af sin lejlighed.

Dagen efter drabet frigav politiet videooptagelser af ransagningen af Amir Lockes lejlighed. På optagelserne kan man se, at betjente stormer ind i lejligheden og vækker Amir Locke, som ligger under et tæppe på sofaen og sover.

Da betjentene trænger ind og råber, at det er politiet, rækker Locke ud efter en pistol på sofaen, hvorefter han bliver skudt og dræbt med flere skud.

Politiet i Minneapolis har oplyst, at betjentene udøvede en såkaldt "no-knock"-ransagning, altså en ransagning hvor der ikke bankes på døren først. En sådan ransagning giver politiet tilladelse til at gå ind på privat ejendom uden først at advare beboerne.

Ransagningskendelsen var blevet udstedt i forbindelse med en drabsefterforskning ledet af betjente fra den nærliggende politikreds Saint Paul.

Amir Lockes navn var dog ikke nævnt i kendelsen, og politiet i Minneapolis har erkendt, at det er uklart, hvordan eller om Locke var forbundet med efterforskningen.

På et pressemøde torsdag fortalte den midlertidige politichef i Minneapolis, Amelia Huffman, at statsadvokatens kontor er ved at undersøge skudepisoden.

Politichefen fortalte også, at videoen fra ransagningen ser ud til at vise, at Amir Locke peger sin pistol i retning mod betjentene, da de åbner ild.

Ifølge aktivister ved lørdagens demonstration havde Locke ret til at være i besiddelse af et våben i sit hjem. Aktivisterne mener også, at Locke aldrig fik chancen for at afvæbne sig i de kaotiske øjeblikke, hvor politiet stormede hans lejlighed uden varsel.

/ritzau/Reuters