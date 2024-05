Missil dræber tjener og to gæster på restaurant i Ukraine

Tre personer - en tjener og to gæster - er omkommet i et missilangreb, der har ramt en restaurant i Donetsk i det østlige Ukraine lørdag.

Det oplyser lederen af Donetsks russiskstøttede administration, Denis Pusjilin, på beskedplatformen Telegram.

- Som resultat af et direkte angreb på Restaurant Paradis i Donetsks Kirov-distrikt er tre civile blevet dræbt: en kvinde, som arbejde på restauranten, og to gæster, skriver Denis Pusjilin.

Foruden de dræbte er der otte sårede. Der er ifølge Pusjilin tale om en pige, tre kvinder og fire mænd.

Ved angrebet blev to missiler affyret ved hjælp af det amerikanske raketsystem Himars, skriver Pusjilin.

Billeder på sociale medier viser ifølge AFP røg, der stiger op fra den delvist ødelagte bygning efter eksplosionen.

Det russiske nyhedsbureau Ria Novosti har desuden udsendt en video fra en undersøgelseskommission, der arbejder på stedet og undersøger sprængstykker.

Regionen Donetsk blev i 2022 ifølge Rusland indlemmet i Den Russiske Føderation efter en folkeafstemning, som af Vesten har fået kritik for at være i strid med folkeretten og for at være udemokratiske.

Det samme skete med de ukrainske regioner Luhansk, Zaporizjzja og Kherson.

Rusland hævder desuden lørdag, at man har indtaget seks landsbyer i det østlige Ukraine efter at have indledt en overraskende landoffensiv, der førte til masseevakueringer.

Ifølge det russiske forsvarsministerium har dets soldater "befriet" fem landsbyer i Kharkiv-regionen nær grænsen til Rusland "som et resultat af offensive handlinger".

Landsbyen Keramik i Donetsk-regionen er nu også under russisk kontrol, lyder det.

/ritzau/AFP