Missil slår ned i lagerhal og dræber tre i ukrainsk havneby

Mindst tre personer er blevet dræbt i en lagerhal i Odesa, efter at et missil tidligt onsdag morgen slog ned i havnebyen ved den ukrainske sortehavskyst.

Det oplyser flere ukrainske myndigheder ifølge nyhedsbureauerne AFP og Reuters.

Lagerhallen, hvor missilet slog ned, tilhører ifølge Reuters en detailkæde. Hallen stod i flammer, efter at missilet var slået ned.

I alt 13 andre skulle være blevet kvæstet i angrebet. Det indebærer blandt andet syv andre ansatte i lagerhallen og seks i et forretnings- og butiksområde, der også er blevet beskadiget.

Artiklen fortsætter under annoncen

Ukraines sydlige kommandoenhed oplyser ifølge nyhedsbureauet Reuters, at i alt fire krydsermissiler blev sendt afsted af Rusland. Ifølge det ukrainske forsvar er to af dem blevet skudt i stykker, men to er altså slået ned i Odesa.

- Som resultat af kampe i luften og trykbølger er et kontorcenter, en uddannelsesinstitution, en beboelsesejendom, restauranter og butikker i byens centrum blevet beskadiget, lyder det fra den sydlige kommandoenhed.

Der er i første omgang meldt om i alt 16 ofre for angrebet. Det tal kan dog stige.

- Vi leder lige nu i murbrokkerne, lyder det ifølge Reuters fra det ukrainske militær.

- Der kan ligge mennesker nedenunder.

Serhij Brattjuk, chefen for Odesas militæradministration, har ifølge Reuters på sociale medier delt billeder og videoer, der viser etageejendomme, hvor vinduer er blevet sprængt i stykker, og som i nogle tilfælde mangler hele vægge.

Artiklen fortsætter under annoncen

Man kan også se brandmænd, der kæmper mod flammer i, hvad der ligner en lagerhal.

Angrebet mod Odesa sker bare én dag efter, at missiler slog ned i den ukrainske præsident Volodymyr Zelenskyjs hjemby, Kryvyj Rih, og dræbte 11 personer.

Odesa var inden krigen en af Ukraines mest folkerige byer og ligger ved den vestlige del af landets kyst til Sortehavet knap 50 kilometer fra grænsen til Moldova.

Ifølge AFP var det desuden inden krigen en populær feriedestination for både russere og ukrainere. Byen har siden krigens begyndelse været udsat for en lang række missilangreb.

/ritzau/