Missil slår ned i ukrainsk havneby og kvæster 13 personer

13 personer er onsdag aften kommet til skade i forbindelse med et missilangreb mod den ukrainske havneby Odesa.

Det skriver Oleh Kiper, som er guvernør for den omkringliggende region, Odesa, på beskedtjenesten Telegram.

- Fjenden angreb Odesa med ballistiske missiler, lyder det fra Kiper på Telegram.

- I øjeblikket kender vi til mindst 13 ofre.

Missilet antændte en større brand på jorden, da det slog ned, skriver han.

Billeder og videoer delt på Telegram viser det ramte sted indhyllet i flammer og en søjle af røg, der stiger mod himlen.

Det har dog ikke været muligt for nyhedsbureauet Reuters, som har set materialet, at verificere det.

Et ukrainsk postselskab, Nova Posjta, skriver på Telegram, at deres sorteringscenter i Odesa blev ramt af et missil.

Hvorvidt det er det samme missil, som beskrives af Oleh Kiper, er umiddelbart uklart.

Nova Posjta skriver dog på Telegram, at ingen af selskabs ansatte kom til skade i forbindelse med missilangrebet.

Byen huser Ukraines største havn og er et hyppigt mål for russiske angreb.

Mandag slog et russisk missil ned på en uddannelsesinstitution i byen. Her mistede fem mennesker livet.

Natten til onsdag blev tre dræbt i et missilangreb mod byen.

Rusland og Ukraine har været i krig i det østlige Ukraine siden 2014.

Men 24. februar 2022 spredte krigen sig til resten af landet, da Ruslands præsident, Vladimir Putin, iværksatte en fuldskala-invasion af landet.

Det skete under påskud af, at Ukraine blev regeret af en nazistisk militærjunta, og at etniske russere i visse dele af landet var ofre for et folkedrab.

Ifølge den amerikanske tænketank Rådet for Udenlandske Relationer (CFR) kontrollerer russiske styrker cirka 18 procent af det, som internationalt er anerkendt som ukrainsk territorium.

Ved krigens toårsdag var antallet af dræbte civile i Ukraine flere end 10.000, mens flere end 20.000 vurderedes at være blevet såret i kamphandlingerne. Det viser tal fra FN.

/ritzau/Reuters