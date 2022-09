Kryvyj Rih i det centrale Ukraine er i fare for oversvømmelse efter missilangreb mod infrastruktur.

Missilangreb bringer ukrainsk by i fare for oversvømmelser

Et russisk missilangreb slog onsdag ned i kritisk infrastruktur i den ukrainske by Kryvyj Rih og bragte byen i betydelig fare for oversvømmelse.

Det oplyser det ukrainske præsidentkontor.

Missilerne har blandt andet ramt noget af den infrastruktur, som sikrer, at Inhulets-floden ikke flyder over.

En dæmning sikrer normalt, at vandstanden i floden ikke bliver for høj, men onsdag aften fosser vandet igennem, oplyser præsidentkontoret.

- Da det ramte, observerede vi vandstrømning på 100 kubikmeter i sekundet, hvilket er en stor mængde, siger Kyrylo Tymosjenko, som er vicechef for præsidentkontoret.

- Vandstanden i Inhulets-floden ændrer sig hver time, tilføjer han.

Mængden svarer til 100.000 liter vand i sekundet.

/ritzau/AFP