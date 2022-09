Kryvyj Rih i det centrale Ukraine er i fare for oversvømmelse efter missilangreb mod infrastruktur.

Missilangreb bringer Zelenskyjs hjemby i fare for oversvømmelser

Et russisk missilangreb slog onsdag ned i kritisk infrastruktur i den ukrainske by Kryvyj Rih og bragte byen i betydelig fare for oversvømmelse.

Det oplyser det ukrainske præsidentkontor.

Missilerne har blandt andet ramt noget af den infrastruktur, som sikrer, at Inhulets-floden ikke flyder over.

En dæmning sikrer normalt, at vandstanden i floden ikke bliver for høj, men onsdag aften fosser vandet igennem, oplyser præsidentkontoret.

- Da det ramte, observerede vi vandstrømning på 100 kubikmeter i sekundet, hvilket er en stor mængde, siger Kyrylo Tymosjenko, som er vicechef for præsidentkontoret.

- Vandstanden i Inhulets-floden ændrer sig hver time, tilføjer han.

Mængden svarer til 100.000 liter vand i sekundet.

Tymosjenko skriver på beskedtjenesten Telegram, at myndighederne i øjeblikket benytter alle greb for at minimere faren for oversvømmelser så meget som muligt.

- Det er en udfordring for os alle, men situationen er under kontrol, skriver han.

Kryvyj Rih er Ukraines præsident Volodymyr Zelenskyjs hjemby. Præsidenten sagde tidligere, at russerne sigtede efter infrastruktur i et forsøg på at oversvømme byen.

Landets udenrigsminister, Dmytro Kuleba, gik onsdag aften efter angrebet på Twitter for igen at understrege, at Rusland bør brændemærkes som en terrorstat.

- Det russiske missilangreb mod Kryvyj Rihs hydrauliske struktur er en krigsforbrydelse og en terrorhandling. Efter at være blevet slået af de ukrainske styrker på slagmarken er de russiske kujoner nu gået i krig mod vores kritiske infrastruktur og civile, skriver han.

- Rusland er en terrorstat og må anerkendes som sådan.

Rusland og Ukraine har været i krig i mere end syv måneder, efter at Rusland invaderede landet sidst i februar.

/ritzau/AFP