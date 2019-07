Missiler fundet på libysk oprørsbase kom fra Frankrig

Fund af missiler forstærker mistanke om, at Paris støtter oprørslederen Khalifa Haftar militært.

Den franske regering siger onsdag, at franske missiler, som er blevet fundet på en oprørsbase i Libyen, tilhørte Frankrig. Sagen skaber tvivl omkring franskmændenes rolle i den libyske konflikt.

Det franske forsvarsministerium bekræfter en rapport i The New York Times om, at amerikanskfremstillede Javelin missiler, der blev fundet i en oprørslejr syd for Tripoli sidst i juni, var blevet indkøbt i Frankrig.

Men Frankrigs regering afviser, at det har leveret missilerne til oprørslederen Khalifa Haftar, hvilket ville have været et brud på FN's våbenembargo.

Ministeriet i Paris siger, at franske styrker, som opererer i det krigshærgede Libyen, havde vurderet, at missilerne ikke duede, og at de derefter mistede kontrollen med dem.

- Våben, som var ødelagt, og som var sat ud af brug, blev midlertidigt lagret i et varehus for senere at blive bragt til destruktion. Våbnene blev ikke overført til lokale styrker, hedder det i den franske erklæring.

Panserværnsmissilerne, som hver især har en værdi af over 1,1 millioner kroner, blev beslaglagt af styrker, som er loyale mod den FN-anerkendte regering. Styrkerne fandt missilerne i en oprørslejr i Gharyan 100 kilometer syd for Tripoli.

Tre af missilerne samt kinesisk fremstillede granater, som var påstemplet De Forende Arabiske Emiraters kendetegn, blev fremvist for journalister den 29 juni.

Erklæringen fra det franske forsvarsministerium forklarer ikke, hvordan det franske militær mistede missilerne, og sagen vil formentligt forstærke en mistanke om, at Paris støtter Haftar militær samtidig med, at Frankrig støtter ham i det internationale diplomati.

EU er med til at opretholde en FN-våbenembargo mod Libyen, mens en EU-flådemission ud for Libyens kyst (Operation Sophia) forsøger at forhindre, at udenlandske våben strømmer ind til konfliktens parter.

/ritzau/AFP