Missiler over Saudi-Arabiens hovedstad efterlader civile sårede

Missilangrebet er det første større angreb på Saudi-Arabien siden et droneangreb i september mod to olieanlæg.

Saudi-Arabiens luftforsvar har afværget flere ballistiske missiler over hovedstaden Riyadh og en by langs grænsen til Yemen.

Som følge heraf er mindst to civile blevet såret.

Der kunne høres adskillige eksplosioner i Riyadh, hvor der er indført udgangsforbud som følge af coronavirus, under angrebet sent lørdag aften.

Den saudiskledede militærkoalition beskylder Yemens Iran-støttede houthi-oprørere for at stå bag. Houthi-oprørerne har tidligere angrebet saudiarabiske byer med missiler, raketter og droner.

Det er det første større angreb mod Saudi-Arabien, siden houthierne i september sidste år tilbød at indstille angrebene i kølvandet på et ødelæggende dobbeltangreb på to saudiarabiske olieanlæg.

