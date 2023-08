Missiler rammer flere byer - luftalarm lyder over hele Ukraine

Lørdag aften er der meldinger om luftangreb i flere ukrainske byer.

Derudover lyder luftalarmen over hele Ukraine.

Det skriver flere medier - heriblandt Sky News og The Guardian.

På Twitter skriver Iuliia Mendel, talsperson for den ukrainske præsident, Volodymyr Zelenskyj, at missiler har ramt regionerne Kyiv, Vinnutsia, Zjytomyr og Tjerkasy.

Ifølge Sky News og The Guardian er også byen Zaporizjzja blevet ramt. Byen huser Europas største atomkraft.

Det vides endnu ikke, hvor tæt på atomkraftværket angrebene finder sted.

Missilangrebene finder sted, en dag efter at et russisk skib blev angrebet af en drone nær Krimbroen.

Ukraines sikkerhedstjeneste har taget ansvar for det angreb.

Tidligere på lørdagen udtalte Maria Zakharova, talsperson for det russiske forsvarsministerium, at Rusland ville komme med et modsvar på angrebet.

Lørdag lød startskuddet for et møde i Saudi-Arabien, hvor en fredelig afslutning på krigen i Ukraine er på dagsordenen. Mødet strækker sig hen over weekenden.

Omkring 40 lande deltager i mødet. Heriblandt Kina, som har tætte bånd til Rusland.

Rusland er ikke inviteret til weekendens møde. Den russiske regering siger, at den vil "holde øje" med mødet.

Ukraine deltager i mødet og forventer, at det bliver et svært møde, men regner med at kunne overbevise flere lande om at støtte dets opskrift på fred.

Det sagde Andrij Jermak fredag. Han er chef for den ukrainske præsidents kontor og deltager i mødet på vegne af Ukraine.

Også Danmark er med. Her er det Statsministeriets departementschef, Barbara Bertelsen, og Anders Tang Friborg, vicedirektør for udenrigspolitik og politisk direktør i Udenrigsministeriet, der er til stede.

