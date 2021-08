Missilforsvar afværger raketangreb mod Kabuls lufthavn

Flere raketter med retning mod Kabuls internationale lufthavn er mandag blevet skudt ned af et missilforsvar.

Det oplyser en amerikansk embedsmand til nyhedsbureauet Reuters.

Ifølge embedsmanden, der udtaler sig på betingelse af anonymitet, blev mindst fem raketter sendt i retning mod lufthavnen.

Det er uklart, om de alle blev skudt ned af missilforsvaret.

Artiklen fortsætter under annoncen

Embedsmanden tilføjer, at der ikke umiddelbart er tegn på, at nogle amerikanere er kommet til skade, men det vides endnu ikke præcist.

Soldater fra USA arbejder i øjeblikket i lufthavnen på at evakuere amerikanske statsborgere og lokalt ansatte fra Afghanistans hovedstad.

Ifølge ansatte fra nyhedsbureauet AFP kunne lyden af raketter høres over Kabul i de tidlige morgentimer.

En sikkerhedskilde, der arbejdede for den afghanske regering, der for to uger siden blev væltet af Taliban, siger til AFP, at raketterne blev affyret fra en bil i det nordlige Kabul.

Ifølge AFP melder lokale beboere om, at der er blevet fundet flere sprængstykker på gaden. Det indikerer, at mindst en af raketterne er blevet skudt ned.

Mandag morgen lokal tid kunne røg også ses stige op fra flere bygninger i den nordlige del af byen. Det er også i det område, hvor lufthavnen ligger.

Episoden kommer, mindre end 48 timer inden at USA og dets allierede skal forlade lufthavnen i Kabul og sende deres soldater hjem. Når det sker, er næsten 20 års militær indsats i Afghanistan officielt slut.

Dermed slutter også operationen med at evakuere de vestlige landes statsborgere og de afghanere, der har arbejdet for dem, og som kan være i fare for at blive udsat for gengældelsesangreb af Taliban.

Evakueringsarbejdet blev torsdag standset kortvarigt, efter at lufthavnen i Kabul blev ramt af et terrorangreb.

Her blev 13 amerikanske soldater og et stort antal afghanere dræbt, da selvmordsbombere sprængte sig selv ihjel.

USA's præsident, Joe Biden, har advaret om, at der sandsynligvis vil komme flere angreb.

Terrortruslen fik søndag USA til at udføre et droneangreb i Kabul mod en bil fyldt med sprængstoffer.

Ifølge avisen The Guardian skulle i alt ni civile være blevet dræbt under droneangrebet.

/ritzau/