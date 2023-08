Mistænkt anholdt efter skyderi i Malmø

Svensk politi har anholdt en mistænkt efter et skyderi i Malmø søndag. Det skriver avisen Sydsvenskan mandag.

En 42-årig mand blev anholdt i løbet af natten til mandag. Han er mistænkt for drabsforsøg.

Skudofferet er en 25-årig mand, som blev fundet såret i Malmø søndag aften omkring klokken 21.30.

Den 25-årige var i stand til kortvarigt at tale med politiet, inden han blev kørt med ambulance til et sygehus. Han betegnes som alvorligt såret.

En patrulje fulgte med ham til akutmodtagelsen, men ifølge Sydsvenskan havde det søndag aften klokken 23 endnu ikke været muligt for politiet at afhøre ham.

Skyderiet fandt sted i bydelen Södra Innerstaden i Malmø.

Motivet bag er endnu ukendt. Det er også uvist, hvor mange skud, der blev affyret. Men personer i området har oplyst, at de hørte flere skud.

Skyderier er ikke usædvanlige i Sverige.

Sidste år blev 64 personer dræbt af skud i landet. Det var det højeste antal i Europa målt i forhold til indbyggertal.

Det var også en del højere end de 46 skuddrab, som Sverige registrerede i 2021. Det var indtil sidste år også rekord i Europa.

Malmø er Sveriges tredjestørste by med godt 300.000 indbyggere. Det er den største by i Skåne, og den ligger lige over Øresund øst for København.

/ritzau/