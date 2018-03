Mistænkt for attentat i Gaza er død af sine kvæstelser

Ifølge myndigheder er en hovedmistænkt for et attentat mod den palæstinensiske premierminister død.

En hovedmistænkt i et attentatforsøg på den palæstinensiske premierminister er død af sine kvæstelser torsdag efter en skudveksling i Gazastriben.

Det oplyser myndigheder til nyhedsbureauet AFP.

Skudvekslingen fandt sted tidligere torsdag i Nuseirat i det centrale Gaza, da sikkerhedsstyrker forsøgte at pågribe den mistænkte efter en længere menneskejagt.

En formodet medsammensvoren til den hovedmistænkte er også død af sine kvæstelser.

Attentatet fandt sted tirsdag, da den palæstinensiske premierminister, Rami Hamdallah, var på et sjældent besøg i Gazastriben.

Her rystede en eksplosion en konvoj med den palæstinensiske premierminister.

Rami Hamdallah kom ikke noget til ved eksplosionen, som Det Palæstinensiske Selvstyre har beskyldt militante fra Hamas for at stå bag.

Den palæstinensiske efterretningschef, Majid Faraj, som også var med i kolonnen, kom heller ikke noget til.

Eksplosionen beskadigede tre køretøjer i premierministerens konvoj. Bilernes vinduer blev sprængt i stykker, og på en bildør var der blod.

Hamdallah, som normalt er på Vestbredden, besøgte Gaza for at indvie et længe ventet miljøprojekt. Det er blandt andet finansieret af Verdensbanken, EU og flere europæiske regeringer.

Projektet er blevet forsinket i adskillige år som følge af politisk uro, en egyptisk-israelsk blokade og strømafbrydelser.

Hamas har kontrollen over Gazastriben.

I en erklæring, som flere palæstinensiske medier har bragt, har præsident Mahmoud Abbas været citeret for at sige, at det var "en fej handling at angribe Hamdallahs konvoj", og at han giver Hamas skylden.

Det palæstinensiske selvstyre ledes af den moderate Fatah-bevægelse, som har underskrevet en forsoningsaftale med Hamas. Men der er fortsat stærke spændinger mellem de to grupper.

I 2007 lykkedes det Hamas at vinde kontrollen over Gaza fra Fatah, der støttes af Vesten.

Hamas bliver af USA, EU og Israel betragtet som en terrororganisation.

/ritzau/