Mistænkt bag angreb i Nice ankom med migrantskib i september

Den formodede gerningsmand bag knivdrab i Nice ankom til Europa med et migrantskib via Italien.

Den formodede gerningsmand, der torsdag dræbte tre personer under et knivangreb i en kirke i Nice, ankom til Europa med et migrantskib for cirka en måned siden.

Det oplyser den franske antiterror-anklager Jean-François Ricard torsdag på et pressemøde.

Kilder i fransk og tunesisk politi oplyser, at den formodede gerningsmand er en 21-årig tunesisk migrant ved navn Brahim Aouissaoui.

Han ankom ifølge Ricard til Europa 20. september med et migrantskib fra Tunesien via den italienske ø Lampedusa, inden han kom til Frankrig 9. oktober.

Talsmand for Tunesiens antiterror-domstol Mohsen Dali siger, at Aouissaoui ikke var på politiets liste over mulige militante islamister.

Ifølge Jean-François Ricard var den unge tuneser heller ikke i søgelyset hos det franske efterretningsvæsen.

Den 21-årige er oprindeligt fra landsbyen Sidi Omar Bouhajla nær Kairouan, men han har på det seneste boet i den tunesiske havneby Sfax. Byen er et knudepunkt for tunesere, der illegalt forsøger at komme ind i Europa.

Fransk politi besøgte torsdag Aouissaouis familie i byen.

/ritzau/Reuters