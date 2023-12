Mistænkt bag knivoverfald i Paris er før dømt for angrebsplaner

Den 26-årige franske mand, der er mistænkt for at stå bag et angreb i Paris lørdag aften, har fortalt politiet, at han er berørt af situationen i Gaza.

Det oplyser den franske indenrigsminister, Gérald Darmanin, ifølge nyhedsbureauet Reuters.

Ifølge Gérald Darmanin blev manden i 2016 idømt fire års fængsel for at planlægge et andet angreb, skriver nyhedsbureauet AFP.

På det tidspunkt blev han anholdt af den franske efterretningstjeneste, inden han førte planerne ud i virkeligheden, tilføjer Darmanin.

Den mistænkte er på de franske efterretningstjenesters lister over personer, som de holder øje med. Han har derudover psykiske lidelser, oplyser ministeren.

Gérald Darmanin oplyser, at den mistænkte råbte "Allahu Akbar".

En unavngiven kilde fra politiet i den franske hovedstad har oplyst, at råbet kom, før han blev anholdt. Sætningen er forbundet med islam og betyder "Gud er stor" på arabisk.

Angrebet fandt sted klokken 20.

En person er blevet dræbt, mens to andre er såret under angrebet, oplyser Gérald Darmanin. Den dræbte er tysk statsborger.

- Politiet har netop modigt anholdt en overfaldsmand, der angreb forbipasserende i Paris - omkring Quai de Grenelle, skrev indenrigsministeren tidligere lørdag aften på X.

Politiet brugte en strømpistol under anholdelsen. Før manden blev anholdt, nåede han at angribe to personer yderligere med en hammer.

Gérald Darmanin opfordrer folk til at undgå området, hvor angrebet fandt sted.

Quai de Grenelle ligger i det centrale Paris ikke langt fra Eiffeltårnet.

Den mistænkte er født i Frankrig og er fransk statsborger, lyder det fra en unavngiven kilde fra politiet ifølge AFP.

Ifølge Le Parisian blev den dræbte stukket i ryggen og skulderen.

En af de sårede personer, som angiveligt er en engelsk turist, blev angrebet med en hammer, oplyser Le Parisian. Han fik en hovedskade.

Ifølge AFP er det de franske antiterrormyndigheder, der efterforsker sagen, der sker, otte måneder før Frankrig skal være vært for OL.

Angrebet kan derfor rejse spørgsmål om sikkerheden under legene, skriver Reuters.

Paris planlægger en åbningsceremoni langs Seinen, der kan tiltrække op mod 600.000 tilskuere.

