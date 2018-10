Mistænkt for drab på bulgarsk journalist tilstår

En 21-årig bulgarsk mand har tilstået, at han - utilsigtet - slog journalisten Viktoria Marinova ihjel.

En 21-årig bulgarer ved navn Severin Krassimirov har over for tysk politi tilstået, at han - utilsigtet - har dræbt den bulgarske tv-journalist Viktoria Marinova.

Det oplyser anklagemyndigheden i den tyske by Celle.

Liget af den 30-årige Marinova blev fundet i en busk i en park i hendes hjemby Ruse. Hun er ifølge myndighederne blevet voldtaget, inden hun blev dræbt af slag i hovedet og kvælning.

Krassimirov har ifølge anklagemyndigheden fortalt, at han kom op at skændes med en kvinde parken i Ruse. Han var efter eget udsagn fuld og påvirket af narkotika på tidspunktet.

Han slog kvinden adskillige gange i hovedet, inden han smed hende i en busk. Men det var aldrig hans hensigt, at hun skulle dø, lyder forklaringen, som anklagemyndigheden gengiver den.

Krassimirov nægter at have voldtaget eller bundet hende. Han kommer selv fra Ruse.

Anklageren i Ruse har fortalt, at Marinova desuden blev berøvet sin mobiltelefon, bilnøgler, briller og noget af hendes tøj.

Krassimirov blev pågrebet i Tyskland tirsdag, efter at der blev udstedt en europæisk arrestordrer. Han vil ifølge anklagemyndigheden i Celle blive udleveret inden for 10 dage.

