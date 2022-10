Politiet i Raleigh har pågrebet en mistænkt for et masseskyderi i Raleigh, hvor fem personer har mistet livet.

Mistænkt for drab på fem i USA er fanget efter menneskejagt

Fem personer - herunder en politibetjent, der ikke var på arbejde - er blevet dræbt af skud i Raleigh i North Carolina.

En massiv menneskejagt, der spærrede dele af delstatens hovedstad af, blev iværksat efter skyderiet.

Omkring klokken 20 lokal tid var den mistænkte "under kontrol i en bolig", men ikke i politiets varetægt, sagde Mary-Ann Baldwin, der er borgmester i Raleigh.

Kort før klokken 22 lokal tid skriver politiet i Raleigh, at den mistænkte er i myndighedernes varetægt.

Skyderiet startede kort efter klokken 17 lokal tid ved eller nær Neuse River Greenway, der er en vandrerute, der går gennem dele af byen.

Mindst to ud over de dræbte, herunder en politibetjent, er kommet til skade i skyderiet og er blevet bragt til hospitalet, siger borgmesteren på et pressemøde.

- Vi må stoppe den tankeløse vold i USA, siger Baldwin på pressemødet, hvor hun ikke fortalte mange detaljer om skyderiet.

Den mistænkte gerningsmand menes ifølge den lokale tv-station WTVD at være en teenagedreng med et gevær.

Tv-stationen oplyser, at den mistænkte teenager var trængt op i et hjørne i en garage af myndighederne.

En video optaget af en helikopter fra den lokale tv-station WRAL viser mere end 12 udrykningskøretøjer på en vej i et skovområde, der menes at være et af flere gerningssteder.

Adskillige statslige og lokale retshåndhævende myndigheder er involveret i den "aktive efterforskning", siger Mary-Ann Baldwin.

/ritzau/Reuters