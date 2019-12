Mistænkt ekschef for Nissan påstår at være i Libanon

Carlos Ghosn, der er anklaget for skattefusk i Japan, har forladt landet og befinder sig nu i Libanon.

Den skattefusk-anklagede tidligere topchef i Nissan Carlos Ghosn oplyser tirsdag, at han befinder sig i Libanon.

Carlos Ghosn er anklaget for skattefusk i Japan, men er løsladt mod kaution og afventer sin retssag. Her blev han også forbudt at forlade Japan.

Men i en pressemeddelelse siger han, at han nu er i Libanon, da han ikke vil være gidsel i et korrupt japansk retssystem.

- Jeg er ikke flygtet fra retfærdighed, men fra uret og politisk hetz, siger han ifølge nyhedsbureauet Reuters.

- I Japan er skyld formodet på forhånd, og basale menneskerettigheder bliver benægtet én.

Ghosn tilføjer, at han ser frem til at kunne tale frit med medier.

Hverken Libanons ambassade i Tokyo eller Ghosns advokater har svaret på, om den tidligere topchef reelt er flygtet fra Japan.

Det er endnu uklart, hvordan Carlos Ghosn har forladt Japan, da han fik frataget sit pas i forbindelse med anklagen om skattefusk.

Ifølge The Wall Street Journal vil Carlos Ghosn afholde en pressekonference i Libanon om et par dage.

Ghosn blev anholdt i lufthavnen i Tokyo 19. november 2018.

Han er sigtet for fire forhold, herunder for at tilbageholde oplysninger om sin indkomst samt at have brugt Nissans midler til at lave ulovlige handler i Mellemøsten.

Ghosn nægter sig skyldig.

/ritzau/Reuters