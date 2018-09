Mistænkt i Holland havde gødningsbombe på 100 kilo

- Et drama er blevet forhindret i vort land, siger den hollandske premierminister, Mark Rutte.

Hollandsk politi siger fredag, at de har fundet en stor mængde materialer til en kraftig bombe, deriblandt 100 kilo gødning, som formentligt skulle have været anvendt i en bilbombe. Det skriver AFP.

Fundet af materialerne er sket efter anholdelser af syv terrormistænkte i byerne Arnhem og Weert. Anholdelserne blev foretaget af hollandske elitestyrker i en operation vendt mod et netværk, som skulle have planer om "et større angreb" i landet.

De mistænkte er i alderen 21 til 34 år. Der er ikke offentliggjort yderligere oplysninger om dem.

- Politiet har beslaglagt en betydeligt mængde råmaterialer til bombefremstilling i de mistænktes hjem, siger den hollandske statsanklagemyndighed.

De mistænkte kommer fra Arnhem og Rotterdam og fra landsbyer tæt på disse to byer.

Det menes, at mændene vil rette et angreb mod en større begivenhed i Holland, siger den hollandske efterretningstjeneste, AIVD, men den nævnte ikke eksempler på mulige mål.

Den hollandske premierminister, Mark Rutte, sagde på sin ugentlige pressekonference, at "et drama er blevet forhindret i vort land."

/ritzau/AFP