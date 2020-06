Mistænkt i Maddie-sag kan stå bag en anden piges forsvinden

43-årig mand, der nu er mistænkt for drab på Madeleine McCann, efterforskes i sag om en femårig tysk pige.

Tyske anklagere er ved at undersøge, om en 43-årig tysk mand, der er mistænkt i sagen om den forsvundne britiske pige Madeleine McCann, også kan have forbindelse til en anden sag om en forsvundet femårig pige.

I denne uge blev der tændt et nyt håb om, at det 13 år gamle kriminal-mysterie om Madeleine McCanns forsvinden måske kan nærme sig en opklaring.

Det skete, da tysk politi meddelte, at en 43-årig mand, som i dag sidder fængslet for en anden sag i Tyskland, efterforskes i Madeleine-sagen.

Nu undersøger anklagemyndigheden også, om manden kan have noget at gøre med, at en femårig pige ved navn Inga forsvandt fra den tyske by Schönebeck i 2015.

Hun forsvandt sporløst, da hun var på skovtur med sin familie.

Ifølge lokalavisen Volksstimme ejede den 43-årige mistænkte en ejendom nær det sted, hvor hun forsvandt, og han befandt sig i området den dag.

Den 43-årige tysker er tidligere dømt for blandt andet seksuelle overgreb mod børn og voldtægt af en kvinde.

Dengang treårige Madeleine McCann forsvandt fra en ferielejlighed under en familieferie i Praia da Luz i Portugal. Det skete den 3. maj 2007.

Tysk politi formoder, at hun er dræbt.

Den mand, der nu mistænkes for drab på hende, er en 43-årig tysker. Han boede på en gård tre kilometer fra det sted, hvor Madeleine forsvandt.

/ritzau/AFP