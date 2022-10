Tysk anklagemyndighed tiltaler tysk mistænkt i McCann-sagen for yderligere fem seksuelle forbrydelser.

Mistænkt i McCann-sag tiltales for fem overgreb mere

Den mistænkte i sagen om den forsvundne britiske pige Madeleine McCann er allerede dømt for både narkohandel og seksuelle overgreb.

Nu tiltales den 45-årige Christian Bruecker for fem yderligere tilfælde af seksuelle forbrydelser. Det skriver Reuters.

- Konkret er den anklagede sigtet for tre tilfælde af af grov voldtægt og to tilfælde af seksuelt misbrug af børn, oplyser den tyske anklagemyndighed i en erklæring tirsdag.

Christian Brueckner har ifølge anklageskriftet begået forbrydelserne mellem 2000 og 2017.

Artiklen fortsætter under annoncen

Han afsoner i øjeblikket en dom i Tyskland for at have voldtaget en kvinde i 2005 i samme område i Algarve-regionen i Portugal, hvorfra Madeleine McCann forsvandt i 2007. Det skriver det tyske nyhedsbureau dpa.

- Efterforskningen af Madeleine McCanns forsvinding fortsætter, tilføjer anklagemyndigheden.

Madeleine McCann forsvandt som treårig fra sit soveværelse i en feriebolig i maj 2007, da familien var på ferie i Praia da Luz i Algarve-regionen i Portugal. Hendes forældre spiste middag nær hotellet.

Den 45-årige blev udpeget som hovedmistænkt i april i år. Det var første gang, at portugisiske anklagere udpegede en officiel mistænkt i sagen, siden det britiske barns forældre blev udpeget som mistænkte i 2007.

Mistanken mod forældrene blev ophævet året efter.

Christian Brueckner har nægtet at være involveret i sagen om Madeleine McCann. Der er endnu ikke rejst tiltale mod ham i sagen, og liget af Madeleine McCann er heller ikke fundet, skriver det franske nyhedsbureau AFP.

/Ritzau/Reuters/