Mistænkt menneskesmuglerbåd kæntrer - 39 meldes savnet

39 er meldt savnet, efter at en mistænkt menneskesmuglerbåd tirsdag kæntrede ud for delstaten Floridas kyst.

Amerikansk redningspersonale måtte tirsdag rykke ud, efter at det forlød sig, at en båd med 40 personer var kæntret ud for delstaten Floridas kyst.

Det oplyser kystvagten på det sociale medie Twitter.

- Vi mistænker, at dette er et forsøg på menneskesmugling, skriver kystvagten.

Myndighederne fik første gang nys om kæntringen, da en tilfældig forbipasserende måtte hive en mand op af det kolde vand cirka 72 kilometer øst for byen Fort Pierce.

Manden klyngede sig til skroget af en kæntret båd, men var i stand til at afgive forklaring, da han kom om bord.

Her forklarede han, at han lørdag aften var sejlet fra den lille ø Bimini, som er en del af østaten Bahamas. Bahamas' hovedø ligger omtrent 330 kilometer fra Fort Pierce i Florida, mens Bimini ligger 217 kilometer fra.

Med om bord var desuden 39 andre mennesker.

I løbet af turen sejlede båden ind i et alvorligt uvejr, der gjorde, at den kæntrede. Ifølge manden, der er blevet reddet, bar ingen af passagererne om bord redningsvest.

Det er dem, som amerikansk redningspersonale tirsdag gik i gang med at lede efter.

- Kystvagtens luft- og vandfartøjer leder aktivt efter personer i vandet, skriver kystvagten på Twitter.

Er der tale om menneskesmugling, er det langt fra første gang i området. Typisk er det cubanere eller haitianere, som forsøger at tage den relativt korte tur til Florida. Det skriver nyhedsbureauet Reuters.

Ifølge nyhedsbureauet har forværrede socioøkonomiske forhold og et stigende antal bortførelser i forbindelse med bandekriminalitet i Haiti ført til, at flere og flere forsøger at tage turen til USA.

Alene siden oktober 2021 har kystvagten opsnappet 127 cubanske migranter. I de foregående fem år er knap 7400 cubanere blevet stoppet til havs på vej til Florida. Tallene stammer fra Floridas kystvagt.

/ritzau/