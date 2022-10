Mistænkt russisk spion er fængslet i Norge

En forsker, der kom til Norge i 2021, mistænkes for at være spion for den russiske efterretningstjeneste.

En brasiliansk statsborger blev mandag eftermiddag pågrebet af norsk politi på vej til arbejde på universitetet i den norske by Tromsø.

Det norske politis efterretningstjeneste, PST, mistænker manden for at være russisk spion.

Det skriver det norske medie NRK.

- Vi har bedt om, at en brasiliansk forsker ved universitetet i Tromsø udvises, fordi vi mener, at han repræsenterer en trussel mod grundlæggende nationale interesser, siger PST-chef Hedvig Moe.

Ifølge NRK er manden blevet fremstillet i byretten i Nord-Troms og Senja tirsdag.

Til mediet VG siger politiadvokat Vegard Hermann Tobiassen, at manden er fængslet i fire uger.

Manden kom til Norge i anledning af en forskningsopgave på universitetet i Tromsø i efteråret 2021. Her har han blandt andet forsket i den nordlige region og hybride trusler.

- PST er bekymrede for, at han kan have tilegnet sig et netværk og information om Norges politik i det nordlige område, siger Moe.

PST er urolige for, at informationen kan blive misbrugt af Rusland.

De mener, at han er en såkaldt sovende spion. Det er en person, som har opbygget en identitet som almindelig borger, men under falsk identitet, og som i udgangspunktet er på mission for en udenlandsk efterretningstjeneste.

Andre landes sikkerhedstjenester har samarbejdet med Norge i sagen, oplyser PST til NRK.

I de seneste uger er mistænkelige droner blevet spottet forskellige steder i Norge. Herunder ved militærfaciliteter, olieplatforme og lufthavne, skriver nyhedsbureauet NTB.

Flere russiske statsborgere er blevet anholdt i den forbindelse.

