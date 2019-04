Mistænkt seriemorder risikerer dødsstraf i USA

En 73-årig mand mistænkes for at være en berygtet seriemorder, der står bag 13 drab og 50 voldtægter.

En 73-årig mand, der mistænkes for at være en berygtet seriemorder, risikerer dødsstraf i USA.

Anklagemyndigheden i Californien vil gå efter dødsstraf, hvis manden findes skyldig i en række drab og voldtægter begået i 70'erne og 80'erne.

Det oplyser anklagere fra fire politidistrikter i delstaten under en høring i sagen mod den 73-årige natten til torsdag dansk tid.

Manden er mistænkt for at være den berygtede seriemorder, der går under navnet "Golden State Killer".

Meldingen fra anklagemyndigheden kommer blot en måned efter, at Californiens guvernør, Gavin Newsom, indførte et midlertidigt forbud mod dødsstraf i delstaten.

Der er dermed nedlagt forbud mod henrettelse af de 737 indsatte på USA's største dødsgang, som findes i Californien.

Forbuddet er dog kun gældende, så længe Newsom er guvernør. Og det forhindrer således ikke anklagemyndigheden i at gå efter en dom om dødsstraf.

Den 73-årige er mistænkt for mindst 13 mord og mere end 50 voldtægter begået i Californien.

I årtier har sagerne været uopklarede, men sidste år blev den mistænkte mand anholdt, efter at en dna-test identificerede ham som den berygtede seriemorder.

Anklager i Orange County Todd Spitzer oplyser, at anklagemyndigheden sammen med familiemedlemmer til flere af ofrene tager afstand fra forbuddet mod dødsstraf.

Han oplyser, at familierne "vil dele deres historier om tab af deres elskede og om, hvordan guvernørens forbud har ødelagt deres bestræbelser på at opnå retfærdighed".

Guvernøren accepterer anklagemyndighedens forsøg på at opnå en dødsdom til "Golden State Killer", oplyser han i en pressemeddelelse.

- Det er forfærdelige forbrydelser, siger Newsom.

- Vores sympati ligger hos ofrene og deres familier, som har lidt under "Golden State Killers" gerninger. Anklagemyndigheden kan gå efter denne dom, som de ifølge loven har ret til.

Den 73-åriges advokat fordømmer anklagemyndighedens beslutning. Det vil "ikke skabe yderligere retfærdighed og er spild af tid", lyder det fra advokat Diane Howard.

Der er ikke blevet gennemført en dødsstraf i Californien siden 2006.

/ritzau/AP