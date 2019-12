Mistænkt sigtet for hadforbrydelser efter knivangreb i New York

Anklager i New York sigter 37-årig mand for hadforbrydelser og drabsforsøg efter angreb i rabbiners hjem.

En mand, der er anholdt for at have stukket fem mennesker med kniv under en jødisk fejring i en rabbiners hjem nord for New York, sigtes for hadforbrydelser.

Det fremgår mandag af sigtelsen fra anklagemyndigheden i New York.

Den mistænkte, en 37-årig mand, skal sent mandag aften dansk tid fremstilles for en dommer.

Søndag blev han sigtet for drabsforsøg.

Den 37-årige formodede gerningsmand blev pågrebet, efter at han lørdag aften trængte ind i rabbinerens hjem i Monsey, der ligger knap 50 kilometer nord for New York.

Her stak gerningsmanden fem af de snesevis af mennesker, der var samlet til højtiden hannukah.

Anklagemyndigheden har oplyst, at den sigtede havde notater liggende i sit hjem, hvor der var flere henvisninger til Adolf Hitler og "nazikultur", ligesom der er flere tegninger af hagekors, oplyser forbundspolitiet FBI.

På sin telefon har han flere gange søgt på sætningen "hvorfor hadede Hitler jøderne" og på beliggenheden af blandt andet jødiske bygninger.

New Yorks guvernør, Andrew Cuomo, har fordømt "en stigning i hadet i dette land".

Byens borgmester, Bill de Blasio, taler om en "national antisemitisme-krise" i et interview med tv-stationen MSNBC.

Fredag meddelte New Yorks politi, at det nu øger patruljeringen i de kvarterer, hvor der bor mange jøder.

Søndag sagde politikommissær Dermot Shea på en pressekonference, at byen har oplevet en stigning på 21 procent i antallet af hadforbrydelser mod jøder i år.

Familien til den 37-årige formodede gerningsmand oplyser ifølge hans advokat, at den 37-årige gennem længere tid har været sindslidende, men at han ikke tidligere har vist tegn på jødehad, og at han ikke tidligere er straffet.

/ritzau/Reuters