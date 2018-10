Mistænkt for skyderi i synagoge i USA møder 29 sigtelser

Donald Trump fordømmer angrebet på en synagoge i Pittsburgh og kalder det "ondskabsfuldt" og "antisemitisk".

Den amerikanske anklagemyndighed rejser 29 sigtelser mod manden, der er mistænkt for et dødeligt angreb på en synagoge i Pittsburgh.

Det oplyser Scott W. Brady, statsanklager i Pennsylvania, lørdag aften lokal tid.

En af sigtelserne rejses for brug af våben med det formål at dræbe.

Myndighederne bekræfter, at mindst 11 personer blev dræbt under angrebet. Derudover er seks personer blevet såret, herunder fire politibetjente.

USA's præsident, Donald Trump, fordømmer angrebet på Twitter og kalder det "antisemitisk".

- Alle amerikanere sørger over massemordet på jødiske amerikanere i Tree of Life-synagogen i Pittsburgh. Vi beder for dem og deres pårørende, skriver han.

- Dette ondskabsfulde, antisemitiske angreb er et angreb mod menneskeheden. Vi skal alle arbejde sammen for at komme antisemitismen i denne verden til livs. Vi må stå sammen i kampen mod had, skriver han videre.

Trump vil snarest rejse til Pittsburgh, fortæller han til journalister i Illinois, hvor han lørdag har deltaget i et vælgermøde forud for midtvejsvalget 6. november.

/ritzau/AP