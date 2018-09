Mistanke om kriminalitet får Schweiz til at afvise Chelsea-ejer

Den russiske rigmand Roman Abramovitj nægtes ophold i Schweiz. Han er en trussel mod sikkerheden, lyder det.

Den russiske oligark og Chelsea-ejer Roman Abramovitj er allerede blevet afvist af Storbritannien, og nu har han lidt sit andet nederlag i sin søgen efter et sted at slå sig ned i Vesteuropa.

Denne gang er det en domstol i Schweiz, der har afvist at give ham opholdstilladelse. Det skriver The New York Times.

Afgørelsen faldt mandag ved en domstol i Lausanne. Her blev et forbud mod offentliggørelsen af en schweizisk politirapport, der konkluderer, at Roman Abramovitj er en trussel mod landets offentlige sikkerhed, ophævet.

Dermed er en syv måneder lang juridisk kamp slut for den russiske multimilliardær, som har forsøgt at forhindre en avisudgiver i at offentliggøre den fortrolige politirapport.

Det er denne rapport, der ligger til grund for de schweiziske myndigheders afvisning af Roman Abramovitjs anmodning om opholdstilladelse i landet.

Som mange andre russiske milliardærer har Abramovitj længe søgt efter et sikkert opholdssted for sig selv og sine penge uden for hjemlandet Rusland, skriver The New York Times.

I årevis har han haft et investorvisum til Storbritannien, hvor han ejer en række ejendomme og fodboldklubben Chelsea. Men tidligere i år løb han ind i problemer med at få sit visum fornyet.

Det var allerede i juni sidste år, at Schweiz nægtede Abramovitj opholdstilladelse. Men årsagen hertil blev først kendt tirsdag, da flere aviser ejet af den schweiziske mediegruppe Tamedia offentliggjorde uddrag af den hidtil hemmeligholdte politirapport.

Her fremgår det blandt andet, schweizisk politi anbefaler, at Roman Abramovitj ikke får lov til at bo i landet på grund af mistanke om "hvidvaskning af penge og mulige forbindelser til kriminelle organisationer".

I en erklæring udtaler Abramovitjs schweiziske advokat, Daniel Glasl, at der er tale om "ærekrænkende påstande".

- Enhver antydning, af at hr. Abramovitj har været involveret i hvidvaskning af penge eller har kontakt til kriminelle organisationer, er falsk, udtaler advokaten ifølge The New York Times.

