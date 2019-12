Mistanke om russisk indblanding i britisk valgkamp

Lækkede dokumenter i britisk valgkamp kan være russisk desinformation, som skal ødelægge demokratiet.

Dokumenter, som er blevet lækket i den britiske valgkamp om blandt andet handel mellem USA og Storbritannien, kan være en del af en russisk desinformationskampagne.

Oppositionspartiet Labour meddelte den 27. november, at hemmeligt stemplede dokumenter viser, at det regerende konservative parti skulle have planer om at sætte det nationale sundhedsvæsen, NHS, til salg under handelsforhandlinger med Washington.

Mange briter er stærkt optaget af NHS, og det har stor betydning i valgkampen op til parlamentsvalget torsdag.

Nyhedsbureauet Reuters rapporterede mandag, at dokumenter er lagt ud online på samme måde som ved en russisk påvirkningskampagne, der blev afsløret tidligere i år.

Denne operation er blevet kendt under navnet "Secondary Infektion", som henviser til et netværk af sociale mediekonti, der ifølge Facebook har oprindelse i Rusland.

- Vi er for nylig blevet gjort bekendt med en konto på Reddit, som omfatter lækkede dokumenter fra Storbritannien, oplyser den sociale mediehjemmeside Reddit.

Dette har øget frygten for russisk indblanding og manipulation i den britiske valgkamp.

En talsmand for Labour afviser at kommentere, hvordan partiet er kommet i besiddelse af lækkede dokumenter eller om de har forbindelse til en russisk kampagne.

Den britiske regering siger, at "den allerede har iværksat en undersøgelse af sagen" med støtte fra Det Nationale Cyber Sikkerhedscenter.

"Onlineplatforme bør tage ansvar for det indhold, som ligger på dem, og vi byder Reddits aktion i dag velkommen", hedder det.

Britiske efterretningstjenester har advaret om, at Rusland og andre lande måske gør forsøg på at forstyrre og skade den demokratiske valgkamp med cyberangreb eller stærkt provokerende, opsplittende og desinformerende budskaber på sociale medier.

/ritzau/Reuters