Mitch McConnell er indlagt efter fald under privat middag

Senatets mindretalsleder, Mitch McConnell, er blevet indlagt efter at være snublet og faldet under en privat middag.

Det oplyser en talsperson for 81-årige McConnell ifølge NBC News.

- Denne aften snublede McConnell på et lokalt hotel under en privat middag. Han er blevet indlagt på et hospital, hvor han modtager behandling, siger talspersonen til det amerikanske medie.

Der er ikke umiddelbart oplysninger om hans tilstand. Der er heller ikke nærmere detaljer om situationen, hvor han snublede.

Artiklen fortsætter under annoncen

Republikaneren blev første gang valgt ind i Senatet i 1984. Han var i en periode flertalsleder for partiet i Senatet indtil tidligt i 2021.

I 2019 snublede og faldt han i sit hjem i Kentucky. Dengang fik han et brud i skulderen og måtte opereres.

Republikaneren fortæller sjældent offentligt om sit privatliv, skriver nyhedsbureauet AP.

Men i løbet af coronakrisen fortalte han om, hvordan han havde haft polio som barn - også kendt som børnelammelse.

Han beskrev, hvordan han måtte træne sig op. Som voksen har han også anerkendt, at han har haft visse problemer med at gå op ad trapper.

/ritzau/