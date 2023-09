Mitt Romney vinker farvel til politik: Det er tid til nye ledere

Republikanske Mitt Romney, der er senator i Utah, nærmer sig et farvel til amerikansk politik efter en både profileret og tumultarisk karriere.

Det meddeler han onsdag i en video på X - det tidligere Twitter.

Her lyder det, at 76-årige Romney ikke genopstiller, når der næste år skal være senatsvalg i den amerikanske delstat Utah.

Han angiver blandt andet sin alder som en af årsagerne:

- Ved slutningen af endnu en embedsperiode ville jeg være midt i 80'erne.

- Ærligt talt, så er det tid til en ny generation af ledere. Det er dem, som bør tage de beslutninger, der kommer til at forme den verden, de skal leve i.

Senatorer bliver valgt for seks år ad gangen i USA.

Dermed ville der vente Romney en embedsperiode fra januar 2025 til januar 2031, hvis han stillede op og vandt ved næste års senatsvalg.

Romneys karriere i Det Republikanske Parti har været omtumlet.

I 2012 blev han valgt som partiets præsidentkandidat i dysten mod Barack Obama. Duellen endte med, at Obama sikrede sig en ny embedsperiode.

Senere i karrieren har han blandt andet markeret sig som en udtalt kritiker af Donald Trump. Han var også en af de få republikanere, der stemte for at dømme Trump ved en rigsretssag i det amerikanske Senat.

I Romneys video onsdag retter han kritik mod både den tidligere præsident Donald Trump på 77 år og USA's nuværende præsident, 80-årige Joe Biden.

Han indikerer, at de bør erstattes af en yngre kræfter.

- Den næste generation skal tage USA til et nyt niveau inden for globalt lederskab, lyder det fra den tidligere præsidentkandidat.

Der går stadig lidt tid, før Romney forsvinder fra amerikansk politik. Han fortsætter således som senator resten af sin periode frem til januar 2025.

Der bliver holdt senatsvalg hvert andet år i USA. Næste års valg falder sammen med det amerikanske præsidentvalg i november.

Der skal stemmes om 33 ud af de i alt 100 pladser i Senatet.

I Utah, hvor Romney er senator, ventes hans varslede pension at bane vej for en kandidat, der i højere grad følger både Trumps linje og den hårde konservative linje, som Utahs anden senator, Mike Lee, står for.

