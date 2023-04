Mobilens fader 50 år efter første opkald: Kig op fra skærmen

Den endeløse stirren på mobiltelefoner har taget overhånd.

Det mener den amerikanske ingeniør Martin Cooper, som for 50 år siden foretog det første opkald fra en mobiltelefon.

- Jeg bliver knust, når jeg ser folk gå over gaden, mens de kigger på deres mobiltelefon. De er gået fra forstanden.

- Men når nogle stykker er blevet kørt over af biler, finder de nok ud af det, joker den 94-årige Martin Cooper fra sit kontor i Del Mar, Californien, USA.

Den 3. april 1973 foretog Martin Cooper, som kaldes mobiltelefonens fader, det første opkald fra en mobiltelefon.

Mobilen var klodset og vejede over et kilo. Da den ti år senere kom i produktion blev den på grund af udseendet og vægten kaldt for "murstenen".

Men den virkede, og dermed vandt han og resten af holdet hos selskabet Motorola kapløbet om at komme først med en fungerende mobiltelefon.

I tre måneder arbejdede han døgnet rundt med sine kolleger, og ved udgangen af marts havde de en prototype klar.

Det første opkald behøvede ikke at vare længe. Det skulle bare virke. Og hvem bedre at ringe til end sin direkte rival i kapløbet, Joel Engel fra selskabet The Bell System.

- Jeg sagde: Joel, det er Martin Cooper. Jeg taler med dig fra en håndholdt mobiltelefon.

- Der var stilhed i den anden ende af røret. Jeg tror, at han skar tænder, siger Cooper.

Der er sket meget fra murstenen til i dag.

Cooper siger, at han ikke havde forudset den store udvikling, der er sket, men han var aldrig i tvivl om, at det stykke teknologi, som han var med til at udvikle, ville forandre verden.

Han tror, at mobiltelefonen har stort potentiale og kan bruges til at revolutionere læring og sundhedssystemer.

Og selv om folk efter hans mening kigger for meget på dem, så er han ikke bekymret. For det går over, tror han.

