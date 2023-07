Mobiltelefoner skal ud af de hollandske klasseværelser

Mobiltelefoner, tablets og smartwatches skal i stor udstrækning ud af de hollandske klasseværelser.

Det meddeler den hollandske regering tirsdag.

Et forbud skal træde i kraft 1. januar 2024. Formålet er at mindske forstyrrelser af undervisningen.

De elektroniske genstande er kun tilladt i klasselokalet, hvis der er et specifikt formål med det.

Artiklen fortsætter under annoncen

Det gælder for eksempel, når der er undervisning i digitale færdigheder, hvis der er sundhedsmæssige årsager - eller for folk med handicap.

- Selv om mobiltelefoner er flettet tæt sammen med vores liv, så hører de ikke hjemme i klasselokalerne, siger undervisningsminister Robbert Dijkgraaf i en pressemeddelelse.

- Eleverne skal være i stand til at koncentrere sig, og de skal have mulighed for at læse og studere godt.

- Mobiltelefoner er en forstyrrelse, viser videnskabelige undersøgelser. Det skal vi beskytte eleverne mod, siger ministeren.

Skolerne kan for nuværende finde deres egen måde at indrette forbuddet på, oplyser Hollands undervisningsminister.

Men der vil blive fulgt op juridisk, hvis ikke der ses resultater inden sommeren 2024.

Forbuddet er et resultat af en aftale mellem ministeriet, skolerne og flere organisationer på skoleområdet.

Artiklen fortsætter under annoncen

Også i Danmark er børn og unges skærmbrug genstand for debat.

Undervisningsminister Mattias Tesfaye (S) har bedt Styrelsen for Uddannelse og Kvalitet (Stuk) om at udarbejde retningslinjer eller anbefalinger for brug af skærme i grundskolen, SFO'er og på ungdomsuddannelser.

Det skrev mediet Skolemonitor midt i juni.

I opdraget til Stuk skriver Tesfaye:

- Digitalt baseret undervisning kan være velbegrundet som et didaktisk læringselement, men skærme kan også mindske nærvær, distrahere og i nogle sammenhænge pacificere børn og unge og gøre dem mindre i stand til selvstændig opgaveløsning, lyder det.

Anbefalingerne eller retningslinjerne på ungdomsuddannelsesområdet vil blive præsenteret i oktober. Retningslinjer på grundskoleområdet kommer til december. Det skrev Skolemonitor i juni.

/ritzau/Reuters