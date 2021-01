Moderna: Coronavaccine giver immunitet i mindst et år

Modernas coronavaccine bør give immunitet i mindst et år. Det oplyser selskabet på en konference mandag.

Alle, der bliver vaccineret med Modernas coronavaccine, bør opnå immunitet mod virusset i mindst et år.

Det oplyser medicinalselskabet mandag på en stor sundhedskonference.

Udmeldingen er baseret på de foreløbige tilgængelige data, som Moderna har indsamlet.

På konferencen siger selskabet også, at det har tiltro til, at den teknologi, der ligger bag vaccinen, er velegnet til også at håndtere den nye og mere smitsomme coronavariant, der første gang blev opdaget i Storbritannien.

Modernas vaccine er baseret på en mRNA-platform, der er en nyudviklet teknologi.

Det er samme teknologi som selskaberne Pfizer og BioNTech har brugt til at udvikle en fælles coronavaccine.

Den nye teknologi gør det muligt at producere vacciner hurtigere end traditionelle vacciner, og det vil formentlig også være relativt enkelt at tilpasse mRNA-vacciner til eventuelle mutationer.

Moderna oplyste i december, at selskabet vil foretage test for at sikre, at dets vaccine virker mod alle nye varianter af coronavirus.

Det amerikanske medicinalselskab forventer i 2021 at levere mellem 600 millioner og en milliard doser af sin vaccine. Det oplyser direktør Stéphane Bancel på mandagens konference.

- Vores hold føler sig meget sikker på, med tanke på det vi har opnået indtil videre, at vi er godt på vej til at levere mindst 600 millioner doser, siger Bancel.

De første 5000 doser af coronavaccinen fra Moderna ventes at ankomme til Danmark tirsdag. Det oplyste Statens Serum Institut (SSI) tidligere mandag i en e-mail.

Alle doserne bliver taget i brug i Region Syddanmark.

Modernas vaccine blev godkendt af EU-Kommissionen onsdag i sidste uge.

Danmark har sikret sig doser nok til at færdigvaccinere tre millioner personer.

Effekten af Moderna-vaccinen ligger på 94 procent.

