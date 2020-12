Moderna søger om vaccinegodkendelse i USA - herefter følger EU

Med en effektivitet på over 94 procent har Moderna store forhåbninger til sin egen coronavaccine.

Medicinalselskabet Moderna har ansøgt om at få dets coronavaccine godkendt til nødbrug i USA.

Det oplyser selskabet mandag.

Også i Europa er der efter planerne en ansøgning på vej, lyder det.

Meldingen kommer, efter at selskabet tidligere mandag meddelte, at dets vaccine har en effektivitet på 94,1 procent. Det viser de fulde resultater af fase 3-studier.

Også Pfizer og tyske Biontech, som har udviklet en vaccine i samarbejde, har tidligere sendt en ansøgning om nødbrug af deres vaccine til den amerikanske fødevare- og lægemiddelstyrelse (FDA).

Et udvalg under FDA skal mødes 17. december for at tage stilling til Modernas vaccinekandidat.

Pfizer og Biontechs kandidat skal bedømmes af et ekspertudvalg ugen inden.

Dermed kan i alt to vacciner potentielt nå at blive godkendt inden årsskiftet i USA.

Studier viser, at der ikke er alvorlige bekymringer omkring sikkerheden ved Modernas vaccine, meddelte selskabet mandag.

- Vi mener, at vi har en vaccine, der er meget effektiv. Nu har vi data, der beviser det, sagde Tal Zaks, der er underdirektør i Moderna, og fortalte, at han græd, da han fik resultaterne af fase 3-studierne at vide.

30.000 testpersoner har deltaget i Modernas studier.

Heraf fik 196 covid-19. Af de 196 var der 185, som havde fået en placebo, og 11, som havde fået vaccinen. Alle 30 alvorlige covid-tilfælde var i placebo-gruppen.

Da aktiehandlen lukkede mandag lokal tid, var Modernas aktier steget med 20 procent. I alt er de steget med 700 procent i år.

Selskabet oplyser, at man kan have omkring 20 millioner vaccinedoser klar til at blive distribueret i USA i slutningen af 2020. Det er nok til at vaccinere ti millioner mennesker.

Det ventes at være mindre kompliceret at distribuere Modernas vaccine end Pfizers.

Modernas vaccine skal opbevares i en fryser. Men den kræver ikke det samme specialudstyr som Pfizers, der skal opbevares ved meget lave temperaturer.

Også selskabet AstraZeneca kan potentielt snart have en vaccine klar. Den er udviklet med mere traditionelle metoder end de to andre. Her er effektiviteten lavere, men det samme ventes prisen også at blive.

/ritzau/Reuters