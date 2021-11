Modernas topchef advarer om lavere effektivitet mod ny variant

Nuværende vacciner mod covid-19 vil være mindre effektive over for Omikron-varianten, siger Modernas Bancel.

Det er usandsynligt, at vacciner mod covid-19 vil have samme effektivitet over for den nye Omikron-variant, som de har haft over for coronavirusset hidtil.

Det siger Stéphane Bancel, der er administrerende direktør for vaccineproducenten Moderna, til Financial Times.

- Jeg kan på ingen måde forestille mig, at den (effektiviteten, red.) er på samme niveau, som vi havde med Delta-varianten, siger Bancel til avisen.

- Jeg tror, der bliver tale om et betydeligt fald. Hvor meget ved jeg ikke, fordi vi er nødt til at afvente data. Men alle forskere, jeg har talt med, er inde på, at "det her bliver ikke godt", siger han til avisen.

Hvis Omikron-varianten, der blev opdaget for under en uge siden i Sydafrika, viser sig at være modstandsdygtig mod vaccinen, kan det føre til flere smittetilfælde og hospitalsindlæggelser.

Det kan være med til forlænge den over halvandet år lange pandemi.

Før Delta-varianten blev den dominerede udgave af coronavirusset, viste Modernas vaccine i studier i begyndelse af 2021 en effektivitet mod coronasmitte på 86 procent.

Da Delta-varianten senere i år blev den mest dominerende, faldt effektiviteten til 76 procent. Det viste et studie offentliggjort i august.

Omikron-varianten adskiller sig fra de tidligere ved at have et stort antal mutationer, som påvirker, hvordan den opfører sig. Det kan gøre varianten mere smitsom end de hidtil kendte udgaver af coronavirus.

De mange mutationer betyder ifølge Modernas topchef, at de nuværende vacciner sandsynligvis skal modificeres.

Stéphane Bancel har over for tv-stationen CNBC tidligere sagt, at det kan vare måneder, før Moderna kan begynde at levere en vaccine, der virker mod Omikron.

Verdenssundhedsorganisationen (WHO) har betegnet varianten, som "bekymrende", men om den er mere smitsom end andre, skal undersøges nærmere.

Indtil videre er Omikron fundet i mere end et dusin lande. Blandt andet i Danmark hos to personer, der lige var kommet hjem fra Sydafrika.

/ritzau/Reuters