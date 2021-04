Modernas vaccine viser stærk effekt seks måneder efter stik

Coronavaccine giver stærk beskyttelse mod sygdom, seks måneder efter at begge doser er givet, siger Moderna.

Covid-19-vaccinen fra det amerikanske medicinalselskab Moderna viser fortsat stærk beskyttelse mod sygdommen, seks måneder efter at personer modtog deres andet og sidste stik.

Det meddeler selskabet tirsdag ifølge nyhedsbureauet Reuters.

Effektiviteten er opgjort til over 90 procent til forebyggelse af covid-19 og over 95 procent mod alvorlige sygdomstilfælde.

Resultaterne fremgår af en seks måneders opfølgning på Modernas oprindelige afsluttende kliniske forsøg med vaccinen.

Selskabet fra Massachusetts har også indledt forsøg med nye versioner af vaccinen, der er rettet mod en ny variant af virusset, der først blev identificeret i Sydafrika og er kendt som B. 1.351.

Modernas vaccine er godkendt til brug i over 40 lande. Midlet er baseret på den såkaldte mRNA-teknologi, der virker ved at forberede kroppen på at forsvare sig mod covid-19.

Det er den samme teknologi, der anvendes i coronavaccinen fra Pfizer/BioNTech.

Moderna oplyser, at det frem til mandag har leveret omkring 132 millioner doser globalt. Heraf 117 millioner doser til USA. Inden udgangen af juli skal det levere i alt 300 millioner doser til USA, og ifølge Moderna ser den tidsplan ud til at holde.

I USA er salgsprisen for en dosis omkring 15,40 dollar. Dertil har Moderna modtaget cirka én milliard dollar fra Biomedical Advanced Research and Development Authority, der hører under det amerikanske sundhedsministerium.

Uden for USA svinger prisen for en dosis fra 22 til 37 dollar, oplyser Moderna. Selskabet vil på en telekonference onsdag for investorer informere yderligere om de seneste måneders fremskridt for sine vacciner.

EU gav ifølge Sundhedsstyrelsens hjemmeside 6. januar Modernas covid-19-vaccine en betinget markedsføringsgodkendelse til personer over 18 år.

/ritzau/