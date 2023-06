Modi afviser eksistensen af religiøs diskrimination i Indien

Indiens premierminister, Narendra Modi, afviser, at der finder diskrimination sted mod minoriteter i Indien.

Det siger han på et pressemøde med USA's præsident, Joe Biden, i Washington D.C. torsdag amerikansk tid.

Rettighedsgrupper og det amerikanske udenrigsministerium har fremsat detaljerede beskyldninger om overgreb mod minoriteter, systemkritikere og journalister i Indien.

Biden siger, at han torsdag diskuterede menneskerettigheder og andre demokratiske værdier med Modi under deres møde i Det Hvide Hus.

Artiklen fortsætter under annoncen

Under pressemødet spørger en journalist til, hvilke skridt Modi er villig til at tage for at "forbedre rettighederne for muslimer og andre minoriteter i dit land og for at værne om ytringsfriheden".

Som svar antyder Modi, at der ikke er behov for forbedringer på de områder.

- Vores forfatning og vores regering, vi har bevist, at vi kan levere.

- Når jeg siger levere - kaste, overbevisning, religion og køn - der er ingen plads til diskrimination, siger Modi til journalisterne.

I udtalelser om menneskerettigheder og religionsfrihed udtrykker det amerikanske udenrigsministerium bekymring over behandlingen af muslimer, daliter, kristne og andre religiøse minoriteter i Indien, mens der også slås hårdt ned på journalister.

Daliter bruges om en bestemt gruppe, der ligger i bunden af det hinduistiske kastesystem.

Rettighedsforkæmpere og flere lovgivere fra Det Demokratiske Parti har opfordret Biden til at rejse problematikken offentligt over for Modi.

Artiklen fortsætter under annoncen

Modis parti, det hinduistiske nationalistiske BJP, har været ved magten i Indien siden 2014.

Inden pressemødet fik Modi, der sjældent taler med journalister, ros for at stille op til pressemødet med Biden.

Han har ikke svaret på spørgsmål ved et pressemøde, siden han blev premierminister i 2014.

Siden Modi kom til magten, er Indien gået fra en 140.-plads på verdens pressefrihedsindeks til at være på 161.-pladsen sidste år.

Indiens vigtighed i forhold til at stå op imod Kina og økonomiske bånd mellem de to lande gør det svært for USA at kritisere menneskerettighederne i verdens største demokrati, siger politiske analytikere.

/ritzau/Reuters