Modi søger genvalg ved verdens største parlamentsvalg i Indien

Verdens største parlamentsvalg er natten til fredag dansk tid blevet skudt i gang i Indien. Her forsøger Indiens premierminister, Narendra Modi, at blive valgt til en tredje periode.

Der er tale om et gigantisk valg, hvor 166 millioner i 102 forskellige valgkredse ventes at stemme alene fredag.

I alt er næsten en milliard mennesker stemmeberettigede ved valget, som afholdes frem til 1. juni, hvorefter der er afsat tre dage til at tælle stemmerne.

Narendra Modi, som er den nuværende premierminister og leder af partiet BJP, står som valgets klare favorit.

Artiklen fortsætter under annoncen

Han lover vækst og velfærd, men det er ikke mindst hans personlige brand og hindunationalisme, som lokker vælgere til.

Den populære premierminister har ført kampagne under titlen "Modi Ki Guarantee", som på dansk betyder noget i retning af "Modi giver garanti".

- I løbet af de næste fem år vil vi etablere vores land som en af verdens tre førende økonomier. Vi vil iværksætte et sidste og afgørende angreb mod fattigdom. Vi vil åbne nye veje for vækst.

- Vi vil løfte sløret for den næste bølge af reformer, og vi vil træffe en række beslutninger, som er til fordel for folket, lyder det i premierministerens kampagne.

Artiklen fortsætter under annoncen

Meningsmålinger antyder, at BJP står til en overvældende sejr på trods af, at der i Indien er udbredte bekymringer om arbejdsløshed, inflation og problemer i landbrugssektoren.

Oppositionen består af en alliance af 24 forskellige partier.

Alliancen går til valg på løfter om bedre rettigheder for minoriteter i landet, bedre muligheder for bistandshjælp og ikke mindst det, som alliancen kalder et forsøg på at redde Indiens demokratiske institutioner fra Narendra Modis diktatoriske regeringsform.

/ritzau/Reuters