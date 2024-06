Modi taget i ed for tredje gang trods tilbagegang ved valg

- Modi, Modi, lød de taktfaste råb fra hans tilhængere, da Narendra Modi søndag blev taget i ed som Indiens premierminister for tredje gang.

Tusindvis af mennesker - både politiske ledere fra nabolandene, indiske erhvervsbosser og Bollywood-stjerner - var mødt op for at se den 73-årige Modi blive genindsat.

Med støtte fra 14 regionale partier sikrede Modi og hans parti, BJP, sig regeringsmagten efter et valg, der sluttede 1. juni.

I sine foreløbig to embedsperioder har Modi og BJP vundet jordskredssejre ved de forudgående valg. BJP har haft absolut flertal og har hidtil ikke været afhængig af støtte fra andre partier.

Artiklen fortsætter under annoncen

Tilbagegangen ved valget kom som en overraskelse. Både meningsmålinger og valgstedsmålinger havde tydet på en fremgang til BJP.

Foruden Modi blev også en lang række indiske ministre taget i ed søndag. Mange af dem er gengangere fra den hidtidige regering.

I alt har Modi varslet, at han vil udpege 71 ministre, heraf 11 fra en af koalitionspartnerne, Den Nationale Demokratiske Alliance (NDA).

Modis tidligere regering havde 81 ministre.

Politiske iagttagere siger, at dannelsen af en koalition, som var nødvendig for BJP, vil tvinge det hidtil så dominerende parti til i højere grad at samarbejde.

- Tidligere havde BJP selvværd i kraft af sit absolutte flertal, siger Sajjan Kumar, der er leder af det politiske forskningscenter Praccis i New Delhi.

Artiklen fortsætter under annoncen

- Koalitionen vil nu tvinge BJP til i højere grad at konsultere med andre, siger analytikeren til nyhedsbureauet AFP.

Halvvejs gennem ceremonien indløb en nyhed om, at mindst ni mennesker var blevet dræbt og 33 såret, da en bus fuld af hindupilgrimme blev udsat for et formodet angreb.

Bussen kørte i en grøft, efter at den tilsyneladende blev angrebet af militante personer i den indiske del af Kashmir-regionen.

Nyheden om angrebet medførte omgående kritik fra Modis politiske modstandere i Kongrespartiet. Oppositionen mener, at Modi og hans regering bærer skylden for den forværrede sikkerhed.

/ritzau/Reuters