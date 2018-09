Modstandere jubler over lav valgdeltagelse i Makedonien

Alt tyder på, at under halvdelen af de makedonske vælgere har stemt om navneændring af landet.

Valgstederne lukkede klokken 19 i Makedonien efter søndagens folkeafstemning om at skifte navn til Nordmakedonien.

Formålet med det nye navn er ifølge regeringen at komme tættere på Nato og EU.

Men allerede før de første resultater er klar, er det modstanderne der fester foran parlamentet i Skopje.

For en halv time før valglokalerne lukkede, havde kun 34 procent af vælgerne stemt ifølge valgmyndighederne.

Modstanderne havde opfordret til at boykotte folkeafstemningen.

- Det er klart nu, at det er meget usandsynligt, at valgdeltagelsen vil nå grænsen på 50 procent, siger en partifunktionær fra regeringspartiet til Reuters.

50 procent er grænsen for en gyldig afstemning.

Makedoniens provestlige regering havde appelleret stærkt til befolkningen om at støtte navneændringen, der var aftalt med Grækenland.

Grækenland har siden 1991 modsat sig, at landet kunne kalde sig Makedonien, fordi der findes en græsk provins af samme navn.

Grækenland har frygtet, at republikken Makedonien med 2,1 millioner indbyggere ville gøre territoriale krav på den græske provins, hvis republikken fik lov til at hedde Makedonien .

Grækenland blokerede for, at Makedonien kunne søge optagelse i EU og Nato. Men med navnet Republikken Nordmakedonien kunne sagen have været løst ifølge den græske regering.

